Тбилиси, 3 августа, 2022, 16:28 — ИА Регнум. Оппозиционная партия «Лело для Грузии» потребовала существенно ужесточить визовый режим для граждан России и Белоруссии, сообщает 2 августа грузинский телеканал «Формула».

Иван Шилов ИА REGNUM Русофобия в Грузии

Согласно заявлению партии, это требование имеется у неё с самого «первого дня войны на Украине», но «этот вопрос особенно остро стоит сегодня, после того как количество визитёров из Российской Федерации резко возросло».

«Поток визитёров из страны-оккупанта находится вне всякого контроля. Соответствующие структуры не контролируют и не могут контролировать граждан, въезжающих на нашу территорию из страны-оккупанта, страна уязвима перед вызовами и угрозами, которые критически возросли после вторжения России на Украину и продолжающихся боевых действий. Также важно, что Конгресс США прямо назвал Россию страной, финансирующей терроризм в Грузии», — говорится в заявлении.

«Лело» требует от государства ввести временные меры для контроля потока визитёров на территорию Грузии. А именно ужесточить визовый режим для граждан Российской Федерации и Белоруссии. Ограничить срок действия туристических виз до 30 дней. Для тех, кто желает остаться в Грузии на срок более чем 30 дней, визы выдаются в соответствии с «передовыми процедурами» Европейского союза.

Напомним, что грузинские оппозиционные партии и СМИ постоянно подозревают всех российских туристов в подрывной деятельности, а грузинские власти — в потакании им.