Курган, 3 августа, 2022, 04:22 — ИА Регнум. Курганец стал фигурантом уголовного дела за призывы на личной странице в социальной сети к убийству представителей власти. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Курганской области.

Procspb.ru Нет экстремизму

Установлено, что 36-летний житель Кургана в 2020 году неоднократно размещал на личной странице в социальной сети «ВКонтакте» агрессивные посты и высказывания с призывами к насилию и убийству представителей государственной власти как социальной группы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»). Проводятся следственные действия, направленные на установление фактических обстоятельств произошедшего, отметили в УФСБ России по Курганской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Волгограде осуждена женщина, помогавшая боевикам в Сирии на кухне и в уборке помещений.