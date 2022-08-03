Сеул, , 04:17 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 119 922 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Южная Корея (с) ИА REGNUM

Из них 600 приехали в республику из-за границы, остальные случаи связаны с распространением инфекции внутри страны. Отмечается, что уже третий день подряд в Южной Корее наблюдается рост заболеваемости COVID-19. При этом показатель за прошедшие сутки является рекордно высоким по приросту зараженных с 15 апреля 2022 года.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее превысило 20 млн и достигло20 052 305. Также за минувшие сутки в стране скончались 26 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 25 110 человек.