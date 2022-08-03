Пекин, , 04:00 — REGNUM В военных учениях, которые Народно-освободительная армия Китая (НОАК) начала в районе Тайваня на фоне визита на остров спикера нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси, принимают участие новейшие истребители пятого поколения J-20. Это следует из переданного в ночь на 3 августа видеорепортажа Центрального телевидения Китая.

ВВС НОАК

В сюжете демонстрируется, как несколько истребителей КНР этого типа ночью взлетают с неизвестного аэродрома.

По переданной ранее телеканалом информации, в совместных учениях, которые НОАК начала в трёх акваториях к северу, юго-западу и юго-востоку от Тайваня, задействованы ВМС и ВВС Китая. Они отработают задачи по развёртыванию, блокированию, нанесению ударов по различным целям, а также по завоеванию господства в воздухе. Также в этих районах пройдут боевые стрельбы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава департамента по разоружению МИД КНР Фу Цонг 3 августа заявил, что Китай сделает всё возможное для мирного воссоединения с Тайванем, но не исключает военных мер для предотвращения сепаратистских настроений.

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