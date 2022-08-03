Надым, Ямало-Ненецкий АО, , 03:56 — REGNUM В ЯНАО на администрацию Надымского района возложена обязанность по приведению в соответствие ГОСТу улично-дорожной сети. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ямала.

Дорога

Прокурорская проверка при обследовании улично-дорожной сети Надыма выявила ряд нарушений требований ГОСТа, а также её несоответствие утверждённому проекту организации дорожного движения. Недостатки дорожной сети создают угрозу безопасности жизни и здоровью граждан, отмечают в надзорном ведомстве.

Прокуратура направила в суд иск с требованием от администрации Надымского района обустройства пешеходных переходов, дорожных ограждений, светофоров, стационарного электрического освещения, рамной опоры для размещения дорожных знаков.

Суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объёме.