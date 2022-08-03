На Ямале администрацию района через суд заставляют заняться качеством дорог
Надым, Ямало-Ненецкий АО, 3 августа, 2022, 03:56 — ИА Регнум. В ЯНАО на администрацию Надымского района возложена обязанность по приведению в соответствие ГОСТу улично-дорожной сети. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ямала.
Прокурорская проверка при обследовании улично-дорожной сети Надыма выявила ряд нарушений требований ГОСТа, а также её несоответствие утверждённому проекту организации дорожного движения. Недостатки дорожной сети создают угрозу безопасности жизни и здоровью граждан, отмечают в надзорном ведомстве.
Прокуратура направила в суд иск с требованием от администрации Надымского района обустройства пешеходных переходов, дорожных ограждений, светофоров, стационарного электрического освещения, рамной опоры для размещения дорожных знаков.
Суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объёме.