Пекин, , 03:50 — REGNUM Китайские власти остановили экспорт песка на Тайвань с 3 августа, передает телеканал CGTN со ссылкой на министерство коммерции Китая.

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Соответствующее решение было принято на фоне визита спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Подробности о приостановке экспорта пока не приводятся. Предполагается, что более детальную информацию министерство предоставит позднее.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань с официальным визитом. Китай решительно осудил данный жест Вашингтона и пригрозит жесткими ответными мерами. В Пекине считают, что подобные визиты от высокопоставленных чиновников США на Тайвань являются вмешательством во внутренние дела Китая.