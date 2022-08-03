Пекин, 3 августа, 2022, 03:50 — ИА Регнум. Китайские власти остановили экспорт песка на Тайвань с 3 августа, передает телеканал CGTN со ссылкой на министерство коммерции Китая.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Соответствующее решение было принято на фоне визита спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Подробности о приостановке экспорта пока не приводятся. Предполагается, что более детальную информацию министерство предоставит позднее.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань с официальным визитом. Китай решительно осудил данный жест Вашингтона и пригрозит жесткими ответными мерами. В Пекине считают, что подобные визиты от высокопоставленных чиновников США на Тайвань являются вмешательством во внутренние дела Китая.