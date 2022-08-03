Пекин, , 03:42 — REGNUM Ядерный конфликт не является неизбежным, несмотря на напряжённость в мире. Такое заявление сделал 3 августа директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цонг на полях обзорной конференции по ДНЯО в ООН.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Фу Цонг напомнил, что все постоянные члены Совета безопасности ООН привержены формуле о том, что ядерную войну невозможно выиграть и она не должны быть развязана.

Как указал Фу Цонг, приверженность данной формуле выразил и президент России Владимир Путин в послании к участникам конференции. До российского лидера с таким же заявлением выступили и лидеры стран-членов Совбеза ООН.

В ситуации с визитом на Тайвань спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси Китай не усматривает ядерных рисков.

«Что касается ядерного оружия, то я не вижу [рисков] применения его другими странами», — отметил Фу Цонг. Представитель Китая также подчеркнул необходимость сокращения ядерного вооружения крупнейшими державами.

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