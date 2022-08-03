Сува, , 03:35 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 5,6 зафиксировали сейсмологи у берегов Фиджи, сообщает Геологическая служба США.

Землетрясение Zeml.info

По ее данным, эпицентр землетрясения располагался в 262 километрах к востоку от города Левука. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 521,3 километра. Сведений о возможных пострадавших или разрушениях не поступало. Угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа на Фиджи произошло землетрясение магнитудой 5,0. Его очаг находился у острова Вануа Балаву на глубине 547 километров. Пострадавших не было.

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