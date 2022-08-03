Красногорск, , 03:18 — REGNUM Арбитражный суда Московской области 15 сентября 2022 года планирует начать рассмотрение иска о самобанкротстве жилищно-строительного кооператива «Сосновый», передаёт ИА REGNUM со ссылкой на базу суда.

Банкротство Иван Шилов © ИА REGNUM

Иск поступил в суд 13 июля 2022 года. Дело приняла судья Трошина. В деле также участвуют ГУ государственного строительного надзора Московской области, межрайонная ИФНС России №23 по Московской области, ППК «Фонд развития территорий», министерство жилищной политики Московской области.

Напомним, также банкротные иски, но уже от ППК «Фонд развития территорий», получили ЖСК из Томской области — ЖСК «Советская, 108» и Омской области — ЖСК «Улица Конева дом 3 корпус 3».