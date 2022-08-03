Каир, , 03:13 — REGNUM В результате столкновения микроавтобуса с грузовиком, которое произошло на юге Египта в ночь на 3 августа, погибли семнадцать человек, четыре человека получили различные ранения. Об этом со ссылкой на данные полиции сообщает издание «Аль-Ахрам».

Скорая помощь. Египет Faris knight

По его данным, трагедия с многочисленными жертвами произошла на трассе Джухайна в провинции Сохаг.

издание «Аль-Ахрам» «На трассе Джухайна в Западной пустыне произошло столкновение микроавтобуса с транспортным средством, в результате которого погибли 17 человек, ещё четверо получили ранения».

В сюжете телеканала Sky News Arabiya отмечается, что вероятной причиной произошедшего стала попытка водителя микроавтобуса совершить обгон другого автомобиля, во время которой он выехал на встречную полосу движения.

Как сообщало ИА REGNUM, не менее пяти человек стали жертвами столкновения легкового автомобиля и грузовика на юге Нигерии.

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