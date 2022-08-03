Пекин, , 03:12 — REGNUM Китай сделает всё возможное для мирного воссоединения с Тайванем, но не исключает военных мер для предотвращения сепаратистских настроений. Такое заявление сделал 3 августа журналистам глава департамента по разоружению МИД КНР Фу Цонг.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы сделаем все возможное, чтобы объединить страну мирным путем. Причина, по которой мы не отказываемся от возможности военного разрешения, в том, что мы должны сдержать сепаратистский потенциал, чтобы он не зашел слишком далеко», — пояснил Фу Цонг.

Представитель Китая указал, что тайваньский вопрос является для страны жизненно важным, так как напрямую касается территориальной целостности КНР и её суверенитета. Приезд спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань — это пример попрания территориальной целостности и суверенитета Китая.

Ранее ИА REGNUM сообщало о негативных последствиях визита спикера палаты представителей Конгресса США Пелоси на Тайвань.

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