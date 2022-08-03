Пекин, 3 августа, 2022, 03:12 — ИА Регнум. Китай сделает всё возможное для мирного воссоединения с Тайванем, но не исключает военных мер для предотвращения сепаратистских настроений. Такое заявление сделал 3 августа журналистам глава департамента по разоружению МИД КНР Фу Цонг.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

«Мы сделаем все возможное, чтобы объединить страну мирным путем. Причина, по которой мы не отказываемся от возможности военного разрешения, в том, что мы должны сдержать сепаратистский потенциал, чтобы он не зашел слишком далеко», — пояснил Фу Цонг.

Представитель Китая указал, что тайваньский вопрос является для страны жизненно важным, так как напрямую касается территориальной целостности КНР и её суверенитета. Приезд спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань — это пример попрания территориальной целостности и суверенитета Китая.

Ранее ИА REGNUM сообщало о негативных последствиях визита спикера палаты представителей Конгресса США Пелоси на Тайвань.