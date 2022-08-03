Вашингтон, , 03:01 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена с недоверием относится к киевскому режиму, включая украинского президента Владимира Зеленского. Об этом заявил обозреватель Томас Фридман в газете The New York Times.

Украина и США Иван Шилов © ИА REGNUM

В своей статье публицист раскритиковал визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. По его словам, последствия этой поездки могут дать совершенно неожиданные и неприятные последствия для Вашингтона. Он также сравнил этот полет Пелоси с ситуацией вокруг Украины.

«Невозможно было выбрать худшее время… И в частном порядке американские чиновники гораздо более обеспокоены руководством Украины, чем это выносится на публику. Существует глубокое недоверие между Белым домом и президентом Украины Владимиром Зеленским, значительно большее, чем сообщается», — отметил Фридман.

Он указал, что киевские власти не представили Вашингтону убедительных объяснений недавним отставкам в высших кругах власти. Также Фридман намекнул на большой размах коррупции на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа директор офиса украинского президента Андрей Ерман заявил, что Киев выпрашивает у Вашингтона личных переговоров Зеленского с главой Белого дома Джо Байденом.