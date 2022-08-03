Пекин, , 03:00 — REGNUM Серьёзные контрмеры будут предприняты Китаем в отношении США в связи с поездкой спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Такое заявление сделал 3 августа журналистам глава департамента по разоружению МИД КНР Фу Цонг на полях обзорной конференции по ДНЯО.

Китай Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Фу Цонг уточнил, что действия США приведут к серьезным негативным последствиям. В отношении Вашингтона будут предприняты серьёзные контрмеры и у людей не должно быть иллюзий по данному поводу.

Китайское издание South China Morning Post, в свою очередь, поясняет, что Пекин будет проявлять все больше пренебрежения к неофициальным нормам, благодаря которым до сих пор удавалось сохранить мир с Тайванем. Указывается, что речь идёт о так называемой «срединной линии» в Тайваньском проливе, которую соблюдали обе стороны. Это зона противовоздушной обороны острова и морская исключительная экономическая зона. Предполагается, что после визита Пелоси официальный Китай будет постепенно игнорировать «срединную линию», превращая её в несуществующую.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Северная Корея поддерживает справедливую позицию Китая о неприемлемости визита спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.

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