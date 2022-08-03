Москва, , 02:52 — REGNUM Определение подрядчика, который должен будет развивать информсистему учёта и регистрации тракторов, самоходных машин и прицепов к ним, было приостановлено по требованию контрольного органа в части заключения контракта. 2 августа 2022 года жалоба на тендер Минсельхоза России с начальной ценой почти 800 млн рублей заявителем была отозвана, но контракт пока не подписан, передаёт ИА REGNUM.

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Жалобу подала компания из Татарии — ООО «Национальный центр информатизации». В карточке уточняется, что жалоба подана «на действия (бездействие) субъекта (субъектов) контроля, совершенные после даты и времени окончания срока подачи заявок».

Победителем было выбрано ООО «Эдвансед трансформейшн консалтинг», но в карточке тендера есть пометка, что «подписание заказчиком приостановлено». Контракт планировалось подписать по цене 716,04 млн рублей.

Напомним, победитель должен был выполнить работы в три этапа, первый из которых занимает 90 дней, второй — 120 дней, а третий — 90 дней.