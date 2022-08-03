Красноярск, , 02:49 — REGNUM В среду, 3 августа, в Красноярске переменная облачность, временами небольшой дождь, температура воздуха +18… +20 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Красноярск. Паровоз на площади Революции © Андрей Никитин

В 6:30 на Театральной площади было +12 °C.

Ночью с 3 на 4 августа ожидается до +11… +14 °C, облачно, без осадков.

Скорость северо-западного ветра 4−9 м/с. Давление — 735 мм рт. ст.

В четверг, 4 августа, в Красноярске до +16… +18 °C, облачно, небольшой дождь. Ночью — до +10… +13 °C.

В пятницу, 5 августа, в Красноярске ожидается до +15… +18 °C днём и до +9… +12°C ночью. Облачно, днём небольшой кратковременный дождь.

По данным Среднесибирского УГМС, 3 августа в центральных и южных районах Красноярского края, в Эвенкийском муниципальном районе (МР), в Хакасии и Туве местами ожидаются грозы.

На юге Таймырского МР и в Туве местами сохранится высокая пожарная опасность IV класса.

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