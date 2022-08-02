В Мьянме появился на свет редкий белый слон
Нейпьидо, 3 августа, 2022, 02:26 — ИА Регнум. Редкий белый слон родился в городе Тоунгуп штата Ракхайн в Мьянме, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии Мьянмы.
Andrew Butko
Фарфоровый слон
По его данным, слоненок-альбинос появился на свет 23 июля. Его вес составляет около 95 килограммов. Здоровье детеныша оценивается как нормальное.
«Десятидневный слоненок здоров и счастлив со своей матерью», — отметили в министерстве.
Отметим, в Мьянме верят, что белые слоны приносят благополучие. В Таиланде слоны-альбиносы считаются священными и воспринимаются как символ королевской власти.