Лодзь, Польша, 3 августа, 2022, 02:14 — ИА Регнум. Сегодня, 3 августа, киевское «Динамо» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионата УЕФА сезона 2022/23 сыграет с австрийским клубом «Штурм» из Граца. Встреча пройдет в Лодзе (Польша) на стадионе «ЛКС», а стартовый свисток прозвучит в 21:00 по московскому времени.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов

На матч назначена французская бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье. Ассистенты главного судьи — Сириль Муньйе и Мехди Рахмуни. Резервный арбитр — Жереми Стина.

В последний раз «Штурм» и «Динамо» играли между собой 31 января 2018 года в рамках товарищеского матча. Тот матч завершился уверенной победой австрийского клуба со счетом 2:0.

Во втором квалификационном раунде «Динамо» одержало победу над турецким «Фенербахче» с общим счетом 2:1 по итогам двух встреч.