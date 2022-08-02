Вашингтон, 3 августа, 2022, 02:09 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США завершили торги 2 августа снижением на фоне обострения отношений с Китаем, вызванного визитом на Тайвань спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Больше других потерял Dow Jones.

(сс) Gage Skidmore Нэнси Пелоси

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 402,23 пункта (1,23%), до уровня 32 396,17 пункта. S& P 500 подешевел на 27,44 пункта (0,67%), до уровня 4091,19 пункта. Nasdaq к завершению дня опустился на 20,22 пункта (0,16%), до уровня 12 348,76 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $0,06 (0,06%), до уровня $93,80 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, на торгах во вторник, 2 августа, курс рубля снизился по отношению к доллару, но вырос по отношению к евро.

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