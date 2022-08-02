Лондон, 3 августа, 2022, 01:59 — ИА Регнум. Начало почтового голосования за нового премьер-министра страны пришлось отложить в Великобритании в связи с угрозой взлома сайта. Об этом 2 августа сообщило издание Telegraph.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

Британский центр правительственной связи (GCHQ) отвечающий за информационную защиту правительства и вооруженных сил страны, обнаружил киберугрозу и предупредил, что хакеры могут изменить голоса.

По намеченному плану члены Консервативной партии в ходе голосования могли бы менять свой выбор, но обнаруженная уязвимость заставила их отказаться от такой возможности. По новой системе уникальный код на бюллетенях, которые получат консерваторы, сразу после голосования будет деактивирован и изменить решение будет невозможно.

Уточняется, что из-за обнаруженной угрозы бюллетени для голосования, которые должны были начать поступать членам Консервативной партии с 1 августа, не были отправлены. Представитель GCHQ уточнил, что специалисты центра тесно сотрудничают с парламентскими политическими партиями, местными властями и депутатами для обеспечения руководства и поддержки в области кибербезопасности.

Напомним, финалистами избирательной гонки стали глава МИД Лиз Трасс и экс-глава минфина Риши Сунак. В последнем туре голосовать будут все члены Консервативной партии, которых на сегодняшний день в Великобритании насчитывается около 200 тыс. Голосование будет проходить по почте, его результаты огласят 5 сентября.