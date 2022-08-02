Лондон, 3 августа, 2022, 01:57 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Фулхэм» 2 августа объявил о трансфере 30-летнего немецкого голкипера лондонского «Арсенала» Бернда Лено. Об этом сообщили на официальном сайте «дачников».

ФК «Арсенал»

Сумма трансфера Лено составила 9,5 миллиона евро. При этом профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает вратаря в 9 миллионов евро. Соглашение Бернда Лено с «Фулхэмом» рассчитано до 30 июня 2025 года.

В прошедшем сезоне Бернд Лено принял участие лишь в восьми матчах за «канониров» во всех турнирах (АПЛ, Кубок Лиги, Кубок Англии), в которых пропустил одиннадцать мячей. Три раза немецкому голкиперу удалось сохранить ворота в неприкосновенности.