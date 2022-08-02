Пхеньян, 3 августа, 2022, 01:56 — ИА Регнум. Северная Корея поддерживает справедливую позицию Китая о неприемлемости визита спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, заявил представитель МИД КНДР в комментарии Центральному телеграфному агентству Кореи (ЦТАК).

Иван Шилов ИА REGNUM КНДР

«Нынешняя ситуация показывает, что именно наглое вмешательство США во внутренние дела и их намеренные военно-политические провокационные происки являются основным источником нарушения мира и безопасности в регионе», — заявил он.

В Пхеньяне добавили, что Тайвань является неотъемлемой частью Китая, поэтому попытки вести переговоры без одобрения Пекина являются вмешательством во внутренние китайские дела. МИД КНДР считает, что Китай вправе принять ряд контрмер на такие действия Соединенных Штатов. Также Северная Корея осудила вмешательство внешних сил в тайваньский вопрос.

«Попытки США препятствовать развитию и укреплению Китая, его осуществлению дела объединения не избегут срыва», — добавил дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД Белоруссии выступил в поддержку Китая по вопросу визита спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. По мнению Минска, Вашингтон нагло вмешался во внутренние дела Китая и начал обострять обстановку в регионе.