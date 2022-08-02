Лондон, 3 августа, 2022, 01:51 — ИА Регнум. Как сообщает издание The Athletic, главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель не против трансфера 25-летнего центрального полузащитника каталонской «Барселоны» и сборной Нидерландов Френки де Йонга.

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По информации источника, главным вдохновителем возможного трансфера нидерландского хавбека является новый владелец лондонского клуба Тодд Боэли. На данный момент «Челси» не будет делать незамедлительное предложение по трансферу де Йонга, так как подписание нидерландца не является главной трансферной целью клуба.

В прошедшем сезоне Френки де Йонг принял участие в 32 турах Ла Лиги 2021/22, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Также полузащитник получил пять желтых и одну красную карточки.