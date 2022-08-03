Москва, , 01:48 — REGNUM 30-летний нидерландский фланговый нападающий московского «Спартака» Квинси Промес с оценкой 10.0 по версии авторитетного портала WhoScored был признан лучшим игроком третьего тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23.

Игрок ФК «Спартак» Квинси Промес Дарья Драй © ИА REGNUM

В матче с «Оренбургом» Квинси Промес отметился двумя забитыми мячами, двумя результативными передачами и двумя успешными обводками. Точность передач нападающего составила 90%.

Помимо Квинси Промеса, в символическую сборную третьего тура РПЛ вошли Матвей Сафонов («Краснодар» 8.0), Дуглас Сантос («Зенит» 8.1), Бахтиёр Зайнутдинов (ЦСКА 7.5), Максим Осипенко («Ростов» 7.8), Даниил Хлусевич («Спартак» 7.6), Вендел («Зенит» 8.7), Клаудиньо («Зенит» 9.2), Малком («Зенит» 8.2), Александр Соболев («Спартак» 7.7) и Федор Смолов («Динамо» 8.7).