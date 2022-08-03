Монако, , 01:44 — REGNUM 2 августа нидерландский футбольный клуб ПСВ из Эйндховена в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23 сыграл вничью с «Монако». Основное время встречи, проходившей в Монако на стадионе «Луи II», завершилось со счетом 1:1.

Лига Чемпионов Андрей Пронин © ИА REGNUM

Первый мяч на 38-й минуте встречи забил 23-летний нидерландский полузащитник Джоуи Верман (39’ Люк Де Йонг). Единственный гол «монегасков» на 80-й минуте забил 24-летний центральный защитник Аксель Дисаси после передачи Юсуфа Фофаны.

Желтые карточки получили Элиот Матазо, Исмаил Якобс, Эрик Гутьеррес и Джоуи Верман. На матче работала итальянская бригада арбитров во главе с Давиде Массой. Ассистенты главного судьи — Филиппо Мели и Мауро Вивенци.

Составы команд:

«Монако»: Нюбель, Вандерсон, Марипан, Дисаси, Якобс, Матазо, Головин (Эмболо, 75’), Минамино (Диатта, 67’), Фофана, Фолланд (Мартинш, 75’), Бен-Йеддер (Диоп, 84’).

ПСВ: Бенитес, Тезе, Обиспо, Мвене (Оппегард, 75’), Макс (Рамальо, 61’), Сангаре (ван Гинкел, 78’), Тиль (Гутьеррес 61’), Верман, Гакпо, Де Йонг, Саибали (Симонс, 75’).