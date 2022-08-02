Абуджа, 3 августа, 2022, 01:41 — ИА Регнум. Не менее пяти человек стали жертвами столкновения легкового автомобиля и грузовика в Нигерии, сообщает пресс-служба нигерийского федерального управления безопасности дорожного движения.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Сообщается, что авария произошла в штате Кросс-Ривер на юге страны. По предварительным данным, грузовик с цементом врезался в легковой автомобиль Toyota. В результате ДТП погибли пятеро человек, еще двое получили травмы. Причины аварии пока неизвестны, по факту столкновения транспортных средств ведется расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа в Центральном регионе Камеруна грузовик столкнулся с пассажирским автобусом. В результате дорожной аварии погибли четыре человека, еще несколько получили травмы различной степени тяжести.