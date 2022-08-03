Москва, , 01:34 — REGNUM Температура воздуха в Москве 5 и 6 августа достигнет своего пика, после чего в столицу России придут грозовые дожди и жара начнёт спадать. Об этом 3 августа рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Жара в Москве. ВДНХ Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Продлится жара до выходных. Оборвётся на самой высокой ноте в воскресенье: придут грозовые дожди, и температура понизится. К пятнице-субботе температура будет достигать максимума: это будет около +30 °C, +31… +32 °C в пределах Садового кольца, где остров тепла и каменные джунгли», — передаёт слова Шувалова ТАСС.

По словам метеоролога, ночи в столице в эти дни будут достаточно комфортны, с понижением температуры воздуха до +10… +15 °C. Также Шувалов пообещал москвичам традиционный приход бабьего лета, наступающего «после первого осеннего ненастья».