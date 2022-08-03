Париж, , 01:25 — REGNUM Соглашение о принятии в НАТО Финляндии и Швеции ратифицировали депутаты национального собрания Франции (нижняя палата парламента). Трансляция голосования шла 2 августа на сайте нацсобрания.

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Законопроекты о ратификации соглашений о принятии Финляндии и Швеции в НАТО были внесены на рассмотрение вечером 2 августа. Глава МИД Франции Катрин Колонна, выступая перед депутатами перед началом голосования, подчеркнула неоспоримую ценность каждой из стран-кандидатов для военного альянса.

«И Швеция, и Финляндия имеют сильный военный потенциал, который внесет значительный вклад в поддержку безопасности членов альянса… Крайне важно, чтобы посредством ратификации этих двух законопроектов мы оказались на пороге исторического решения для стратегической безопасности континента», — пояснила Колонна.

Договор о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО был ратифицирован, в ходе голосования 209 депутатов одобрили законопроект, 46 депутатов проголосовали против.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Италии парламент поддержал вступление Швеции и Финляндии в НАТО.

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