Париж, 3 августа, 2022, 01:25 — ИА Регнум. Соглашение о принятии в НАТО Финляндии и Швеции ратифицировали депутаты национального собрания Франции (нижняя палата парламента). Трансляция голосования шла 2 августа на сайте нацсобрания.

NATO North Atlantic Treaty Organizaton НАТО

Законопроекты о ратификации соглашений о принятии Финляндии и Швеции в НАТО были внесены на рассмотрение вечером 2 августа. Глава МИД Франции Катрин Колонна, выступая перед депутатами перед началом голосования, подчеркнула неоспоримую ценность каждой из стран-кандидатов для военного альянса.

«И Швеция, и Финляндия имеют сильный военный потенциал, который внесет значительный вклад в поддержку безопасности членов альянса… Крайне важно, чтобы посредством ратификации этих двух законопроектов мы оказались на пороге исторического решения для стратегической безопасности континента», — пояснила Колонна.

Договор о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО был ратифицирован, в ходе голосования 209 депутатов одобрили законопроект, 46 депутатов проголосовали против.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Италии парламент поддержал вступление Швеции и Финляндии в НАТО.