Вашингтон, 3 августа, 2022, 01:20 — ИА Регнум. Жители Соединенных Штатов могут столкнуться с террористическими актами в связи с ликвидацией лидера радикальной исламистской группировки «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Аймана аз-Завахири, сообщает пресс-служба Госдепа США.

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По его данным, после ликвидации лидера исламистов террористы могут начать атаки на американские объекты и граждан США.

«Поскольку террористические атаки обычно происходят без предупреждения, гражданам США настоятельно рекомендуется сохранять высокий уровень бдительности и следить за обстановкой во время поездок за границу», — указали в американском Госдепартаменте.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа США подтвердили ликвидацию лидера террористической группировки «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Аймана аз-Завахири. Отмечалось, что террорист находился в Афганистане, американские спецслужбы ликвидировали его при помощи ударного беспилотника. При этом президент США Джо Байден назвал ликвидацию террориста справедливой.