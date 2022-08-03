Нью-Йорк, США, 3 августа 2022, 01:08 — REGNUM Россия отвергает все обвинения в якобы необоснованной «агрессии» против Украины и угрозах применить на её территории ядерное оружие. Об этом заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий 2 августа заявил в ходе выступления на обзорной конференции стран — участниц Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в Нью-Йорке.
По словам российского дипломата, правящий на Украине киевский режим пришёл к власти в результате правительственного переворота, сразу после этого начал гонения и вооружённые действия против русскоязычного населения Донбасса. А после подписания Минских договорённостей и не собирался их выполнять, доведя своими бесчинствами ситуацию на Украине до своего предела.
Также Вишневецкий категорически отверг все обвинения в том, что Россия якобы угрожает применить в ходе конфликта на территории Украины ядерное оружие.
Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе обзорной конференции ДНЯО представил новую концепцию ядерного разоружения «Хиросимский план действий», а также обвинил Россию в угрозах применения ядерного оружия в ходе осуществления «агрессии» против Украины.
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