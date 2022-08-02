Яунде, 3 августа, 2022, 00:59 — ИА Регнум. Грузовик врезался в автобус, перевозивший работников одной из компаний, в Центральном регионе Камеруна, сообщает пресс-служба местной полиции.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Сообщается, что авария произошла на шоссе Обала — Батченга. Там произошло лобовое столкновение грузового автомобиля с пассажирским автобусом. В результате ДТП погибли четыре человека, еще несколько получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Причины дорожной аварии не сообщаются.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа в Боливии на трассе Ла-Пас — Аполо пассажирский автобус упал в овраг. В результате ДТП погибли четыре человека, еще десять пострадали и были доставлены в медицинский центр.