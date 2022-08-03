Москва, , 00:26 — REGNUM В 2023 году ряд китайских предприятий могут быть локализованы в России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Эксперт отметил, что в случае санкций в отношении Китая, западные страны, в том числе члены Евросоюза, скорее всего могут потерять по итогу в стоимости товаров, экспортируемых из Китая, если в следствии им придется перестраивать логистические цепочки.

«Не стоит забывать, что производство множества европейских брендов расположено как раз в Китае. В свою очередь, смогут, опять же временно, выиграть страны Средней Азии, став, своего рода, хабом для транспортировки товаров. В Россию мы ожидаем приход и локализацию китайских предприятий в следующем году, это будут инвестиции, в первую очередь, в предприятия ушедших американских и европейских брендов», — сказал Манкевич.

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