Москва, 3 августа, 2022, 00:26 — ИА Регнум. В 2023 году ряд китайских предприятий может быть локализован в России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Эксперт отметил, что, в случае санкций в отношении Китая, западные страны, в том числе члены Евросоюза, скорее всего, могут потерять по итогу в стоимости товаров, экспортируемых из Китая, если вследствие этого им придется перестраивать логистические цепочки.

«Не стоит забывать, что производство множества европейских брендов расположено как раз в Китае. В свою очередь, смогут, опять же временно, выиграть страны Средней Азии, став своего рода хабом для транспортировки товаров. В Россию мы ожидаем приход и локализацию китайских предприятий в следующем году, это будут инвестиции в первую очередь в предприятия ушедших американских и европейских брендов», — сказал Манкевич.