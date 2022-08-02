Саранск, 3 августа, 2022, 00:25 — ИА Регнум. В Мордовии задержали девятерых жителей региона, обвиняемых по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Общая сумма ущерба от их действий составила свыше 4,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по республике.

Дарья Драй ИА REGNUM Дымовой извещатель

По данным следствия, злоумышленники под видом работников газовой службы приходили к жителям региона домой и предлагали установить газовые и дымовые извещатели за сумму, превосходящую розничную цену приборов в десять раз.

В основном жертвами мошенников становились пенсионеры, инвалиды, участники Великой Отечественной войны. Всего пострадали более 800 жителей Мордовии и города Волжский Волгоградской области.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Удмуртии свыше 100 человек пострадали от действий лжегазовщиков. Сумма ущерба составила 645 тыс. рублей.