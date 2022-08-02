Москва, 3 августа, 2022, 00:21 — ИА Регнум. Китай не только не боится экономической войны с США, но и готов к ней. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

По его словам, Тайвань является одним из лидеров в производстве электроники, в том числе микросхем. Однако Китай также развивает данное направление у себя. Сложившая ситуация в этих странах Азии и тональность ведения переговоров со стороны Китая демонстрирует, что китайцы не только не боятся возможных экономических санкций, но и готовы им противостоять и при необходимости вводить контрсанкции со своей стороны.

«К примеру, одним из первых таких шагов стало ограничение на импорт более 3000 видов тайваньской сельхозпродукции. Все это означает, что Китай продолжит наращивать свое собственное производство на базе своих собственных, а не западных технологий, тем самым усиливая внутреннюю экономику и поддерживая локальных производителей. Кроме того, в перспективе это дает возможность увеличить экспорт китайских товаров, например, в Россию и Белоруссию», — сказал Манкевич.