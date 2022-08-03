Приштина, , 00:40 — REGNUM В ряде населенных пунктов на севере Косово и Метохии албанские боевики 2 августа останавливали движение и проводили обыск машин. Об этом сообщил портал «Косово онлайн», ссылаясь на слова очевидцев.

Албанцы из силовых структур Косово SUHEJLO

Так, в селе Вараге в муниципалитете Зубин Поток, где проживают в основном сербы, вооруженные формирования албанских сепаратистов обыскивали все машины, которые двигались от населенного пункта Зубин Поток к Северной Митровице. По словам граждан, которые оказались на дороге, албанские боевики требовали от всех пассажиров выйти из автомобилей, после чего обыскивали машину и проверяли документы пассажиров.

«Во время обыска пять полицейских держало нас под прицелом, пока один проверял машину. Полицейские спрашивали, есть ли у нас что-то запрещённое. Обыск продолжался 10−15 минут, потом они нам вернули документы, и мы смогли продолжить путь дальше», — рассказал порталу один из водителей, которого остановили албанские боевики по дороге в Северную Митровицу.

Граждане сообщили порталу, что вооруженные формирования албанских сепаратистов также перекрывали движение неподалеку от моста, который связывает Северную Митровицу с региональной дорогой Приштина-Рашка, и проводили обыски машин. Каждому остановленному водителю албанские боевики в конце обыска говорили: «Увидимся через месяц!»

Напомним, что албанские сепаратисты в Косово решили ввести с 1 августа особый режим пересечения административной линии с Центральной Сербией. Правительство Альбина Курти, которое настаивает на применении так называемого «принципа взаимности» в отношениях с Сербией, приняло постановление о том, что с 1 августа сепаратистское образование не признает паспорта, выданные органами Республики Сербия. Такой же режим «взаимности» в сентябре 2021 года Приштина уже попыталась применить по отношению к сербским автомобильным номерам. Сербы 31 июля поставили баррикады на севере Косово и Метохии. После вмешательства посольства США, Приштина решила перенести начало применения новых правил до 1 сентября.