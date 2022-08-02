Йошкар-Ола, 3 августа, 2022, 00:11 — ИА Регнум. Заблудившиеся в лесу грибники 45 и 62 лет были найдены спасателями возле озера Большой Чуркан. Об этом сообщается в официальной группе Марийской аварийно-спасательной службы в социальной сети.

Vk.com/gbu_mass Поиск грибников в Марий Эл

Вечером 1 августа дежурному Марийской аварийно-спасательной службы поступил сигнал, что в Звениговском районе двое мужчин заблудились, собирая грибы.

Прибыв на место и оценив обстановку, оперативная группа Кокшайского аварийно-спасательного отряда приступила к обследованию района предположительного местонахождения заблудившихся.

Через три часа мужчины были найдены возле озера Большой Чуркан целыми и невредимыми.

Как сообщало ИА REGNUM, туристы, сплавлявшиеся по реке Иж от Селычки, заблудились и не смогли выйти в основное русло реки. Пришлось вызывать спасателей.

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