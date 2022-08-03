Минск, , 00:16 — REGNUM В Минске вновь начался постепенный рост заболеваемости COVID-19. Все большее число пациентов получают при обследовании положительный результат теста на SARS-CoV-2. Часть из таких пациентов нуждаются в госпитализации. Об этом пишет в социальной сети Facebook бывший главный инфекционист Минска Никита Соловей.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По-прежнему среди заболевших превалируют люди, так и не получившие ни одной дозы вакцины против COVID-19, но при этом имеющие отягощающие факторы риска — хронические заболевания, избыточный вес, пожилой возраст, иммуносупрессию.

По мнению Соловья, вакцинация даже во время подъëма заболеваемости не несëт дополнительных рисков для здоровья человека, если он все же заболеет, проконтактировав с вирусом вскоре после неë. Наоборот, даже несколько дней воздействия вакцины на организм обеспечивают индукцию иммунного ответа и уже улучшает прогноз болезни, пишет инфекционист.