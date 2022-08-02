Минск, 3 августа, 2022, 00:16 — ИА Регнум. В Минске вновь начался постепенный рост заболеваемости COVID-19. Все большее число пациентов получает при обследовании положительный результат теста на SARS-CoV-2. Часть из таких пациентов нуждается в госпитализации. Об этом пишет в социальной сети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) бывший главный инфекционист Минска Никита Соловей.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По-прежнему среди заболевших превалируют люди, так и не получившие ни одной дозы вакцины против COVID-19, но при этом имеющие отягощающие факторы риска — хронические заболевания, избыточный вес, пожилой возраст, иммуносупрессию.

По мнению Соловья, вакцинация даже во время подъëма заболеваемости не несëт дополнительных рисков для здоровья человека, если он все же заболеет, проконтактировав с вирусом вскоре после неë. Наоборот, даже несколько дней воздействия вакцины на организм обеспечивают индукцию иммунного ответа и уже улучшают прогноз болезни, пишет инфекционист.