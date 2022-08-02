Минск, 3 августа, 2022, 00:11 — ИА Регнум. Белоруссия вступит в переговоры с Султанатом Оман о взаимной отмене виз. Указ об этом подписал президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Оман

Указом одобрен проект межправительственного соглашения, который станет основой для переговоров. Вести их и подписывать итоговый договор уполномочено министерство иностранных дел.

Как сообщало ИА REGNUM, с 15 апреля этого года Белоруссия разрешила безвизовый въезд из Литвы и Латвии, а с 1 июля — из Польши. Безвиз будет действовать до конца года.