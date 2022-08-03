Тбилиси, , 00:10 — REGNUM Адвокат бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Валерий Гелбахиани ещё раз заявил, что состояние здоровья экс-главы государство настолько серьёзно, что тот не может больше заниматься политической деятельностью, сообщает 2 августа грузинский телеканал «TV Пирвели».

Михаил Саакашвили (сс) thierry ehrmann

«Сейчас здоровье настолько важно, что является для него главным вопросом, и он не пытается заниматься политикой и никоим образом не намерен продолжать ею заниматься. У него нет обиды на лидера партии «Единое национальное движение» Нику Мелию. Напротив, Саакашвили сказал, что Мелия ищет правильную формулировку, чтобы не придать всему этому форму конфликта. Это означает, что Саакашвили положительно оценивает высказывания Мелии. Саакашвили ждёт медицинского вердикта, заключения экспертов, после чего выступит с заявлением», — сказал Гелбахиани.

Напомним, что позиция самого Саакашвили до сих пор неизвестна, так как информацию об уходе экс-президента из оппозиционного «Единого национального движения» и вообще из политики распространили его адвокаты. Оппозиция ждёт официального заявления, высказанного самим Саакашвили.

Кроме того, стало известно, что в ближайшие дни в Грузии ожидается прибытие американских экспертов, которые будут задействованы в процессе медицинской экспертизы бывшего президента.