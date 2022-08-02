Минск, 3 августа, 2022, 00:08 — ИА Регнум. Белоруссия полностью разделяет озабоченность Китая в отношении деструктивных действий Вашингтона, направленных на вмешательство в его внутренние дела. Об этом говорится в заявлении МИД Белоруссии 2 августа в связи с обострением ситуации вокруг Тайваня.

ИА REGNUM МИД Белоруссии

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«С глубокой обеспокоенностью констатируем рост напряжëнности, спровоцированный безответственным упорством США в реализации визита спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на остров Тайвань. Белоруссия полностью разделяет озабоченность нашего стратегического партнëра — Китайской Народной Республики — в отношении деструктивных действий Вашингтона, направленных на вмешательство во внутренние дела Китая и эскалацию ситуации», — говорится в заявлении.

В ведомстве также отметили, что белорусская сторона поддерживает «мирное развитие отношений между двумя берегами Тайваньского пролива на основе принципа «одного Китая», а также предпринимаемые китайской стороной последовательные меры по воссоединению страны».

«Убеждены, что руководство Китая и представители администрации Тайваня, несмотря на провокации извне, смогут проявить выдержку и политическую мудрость, чтобы отвести ситуацию от критически опасной черты, за которой может последовать масштабная эскалация», — отмечает МИД Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, спецборт спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, вылетевший во вторник из Малайзии, приземлился на острове Тайвань.