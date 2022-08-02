Минск, 2 августа, 2022, 23:56 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал делать всё возможное, чтобы принять в белорусское гражданство «порядочных и добрых соседей». Такое заявление он сделал 2 августа во время рабочей поездки в Мядельский район, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Лукашенко напомнил, что в Белоруссии предоставляют гражданство переселенцам с Украины. По его словам, этот вопрос решается оперативно.

«Точно так будет и литовцам, латышам и полякам. Специалистов, которые хотят у нас жить и работать, мы с удовольствием примем в Белоруссии. Будем всë делать, чтобы принять в нашу семью белорусскую самых порядочных и добрых наших соседей. И не только соседей. Кто хочет у нас работать, жить по-белорусски, пожалуйста, дверь открыта», — заявил белорусский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат палаты представителей Национального собрания Белоруссии Олег Гайдукевич в середине июля предложил упростить получение белорусского гражданства для поляков, украинцев, литовцев и латышей.