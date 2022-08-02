Брюссель, 3 августа, 2022, 00:00 — ИА Регнум. Все стороны в Косово и Метохии должны сохранить спокойствие и избегать односторонних акций. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг 2 августа после переговоров с премьер-министром Косово Альбином Курти.

U.S. Department of State from United States Йенс Столтенберг

«Я разговаривал с Альбином Курти о недавней эскалации в Косово и значимости миссии KFOR (международная миссия по поддержке мира в Косово и Метохии под командованием НАТО. — ИА REGNUM). Все стороны должны сохранить спокойствие, избегать односторонних акций и поддерживать диалог при посредничестве ЕС. Я поддерживаю тесные контакты и с Приштиной, и с Белградом», — рассказал Столтенберг на своей странице в «Твиттере».

Напомним, что ранее Приштина приняла решение о том, что с 1 августа на территории сепаратистского Косово не действуют документы, удостоверяющие личность, выданные органами Республики Сербия. Это вызвало новые волнения на севере Косово и Метохии, населенном преимущественно сербами. Руководство сепаратистского образования приняло решение отложить применение нового закона о личных документах до 1 сентября.

Посол США в Приштине Джеффри Ховениер заявил, что решение сепаратистского правительства Косово о сербских регистрационных номерах и о личных документах полностью соответствует Брюссельскому соглашению.