Минск, 2 августа, 2022, 23:52 — ИА Регнум. Президент БелоруссииАлександр Лукашенко рассказал, зачем в республике ввели временный безвизовый режим для жителей соседних стран Евросоюза. Это произошло 2 апреля во время рабочей поездки Лукашенко в Мядельский район, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Мы должны накормить своих людей, обеспечить рынок. Соседи вон с Литвы, Латвии, Польши приезжают, хотят что-то купить. Пусть покупают. Это уже переработку прошло, и торговля ещë что-то на этом заработает. Это выгодно, с одной стороны. Ну и людям поможем. Люди будут благодарны. Воевать против нас не будут, если уж на то пошло», — заявил президент Белоруссии.

Как сообщалоИА REGNUM, белорусская власть ввела до конца 2022 года безвизовый режим для граждан Польши, Литвы и Латвии.