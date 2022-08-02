Ростов-на-Дону, 2 августа, 2022, 23:36 — ИА Регнум. Подтверждения информации, поступившей из социальных сетей якобы от очевидцев об утечке газа в многоквартирном доме на улице Добровольского в Ростове-на-Дону, нет. Об этом 2 августа со ссылкой на спасателей сообщают администраторы паблика «Это Ростов».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Многоэтажные дома

О происшествии на улице Добровольского сообщается, что спасателей вызвали жильцы дома из-за сильного запаха краски. Жертв и пострадавших нет.

Неподтверждённая информация, подкреплённая видеокадрами, предположительно, с места происшествия, была ранее опубликована в телеграм-канале и социальной сети «ВКонтакте».