Милан, Италия, 2 августа, 2022, 23:36 — ИА Регнум. 2 августа итальянский «Милан» объявил о трансфере 21-летнего атакующего полузащитника «Брюгге» и сборной Бельгии Шарля де Кетеларе. Сумма трансфера составила 32 миллиона евро.

(сс) Maarten Van Damme ФК Милан

Соглашение де Кетеларе с «россонери» рассчитано до 30 июня 2027 года. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает полузащитника сборной Бельгии в 30 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Шарль де Кетеларе принял участие в 39 турах бельгийской Про-Лиги 2021/22, в которых отметился 14 забитыми мячами и восемью результативными передачами. Также футболист получил четыре желтые карточки.

Ранее сообщалось, что «Милан» также выкупил нападающего «Кротоне» Джуниора Мессиаса, выступавшего в прошедшем сезоне за «россонери» на правах аренды.